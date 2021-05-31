Ученые в США выявили «универсальное антитело», устойчивое к большинству коронавирусов

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Ученые американского Института Скриппса (Scripps Research) выявили существование перекрестного иммунитета к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, циркулирующим среди людей и вызывающим обычную простуду.

Об этом говорится в сообщении института.

«Универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для вакцин более широкого действия», — говорится в сообщении. Ученые сделали открытие, когда исследовали образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивали их с образцами пациентов с COVID-19.

В более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 — коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в начале 2000-х годов. По данным ученых, это антитело, скорее всего, вырабатывают В-лимфоциты, «запоминающими» простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.

«Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия», — заявил иммунолог Деннис Бертон из Института Сриппса.

Лаборатория Бертона также исследует широко нейтрализующие антитела, которые могут использоваться для защиты от многих форм гриппа. Это еще один вирус, способный вызвать пандемию в будущем.

В новом исследовании команда использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как кросс-реактивное антитело способно нейтрализовать целый ряд коронавирусов. Ученые выяснили, что антитело связывается главным образом с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.