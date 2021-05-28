Верховный суд впервые обязал руководителей ликвидированного банка возместить его убытки

Новости

Pixabay

Верховный суд впервые взыскал с руководителей банка компенсацию за материальный ущерб, причиненный кредиторам.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

Большая палата Верховного суда обязала 14 бывших руководителей банка «Укоопспілка» возместить более 76 млн грн ущерба, причиненного кредиторам банка. Отмечается, что это первое решение в подобной категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику. А также — возобновить рассмотрение еще 36 аналогичных дел о возмещении ущерба связанными лицами по другим банкам.

Отмечается, что все выводы Большой палаты Верховного суда по делу «Укоопспілки» будут учитываться другими судами всех инстанций при рассмотрении аналогичных споров. Фонд гарантирования инициировал 64 аналогичных дела по 774 ответчикам (акционеры и связанные лица неплатежеспособных банков) на общую сумму более 97,2 миллиарда гривен, половину из которых остановили до рассмотрения Большой палатой Верховного суда дела «Укоопспілки».

Суть дела «Укоопспілки» сводилась к тому, что ответчики решили инвестировать 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам.

Банк «Укоопспілка» ликвидировали в 2019 году. Стоимость активов банка составила 33,4 млн грн, тогда как «на бумаге» их стоимость была отражена в сумме почти 600 млн грн. Более половины активов составили ценные бумаги, которые, по заключению независимого оценщика, ничего не стоят. Еще почти 200 млн грн по балансовой стоимости составили кредиты юридическим лицам, рыночная стоимость которых едва превысила 5 млн грн.