В Херсонской области в одном из сел прошел торнадо. Повреждены несколько домов
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
В Херсонской области в селе Ушкалка, которое расположено на берегу Днепра, зафиксировали редкое явление — торнадо.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.
Никто из людей не пострадал, но к борьбе с последствиями стихии пришлось привлекать полицию. Правоохранители помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и вывозят поваленные деревья. Они будут работать на месте до полного устранения последствий.