В Херсонской области в одном из сел прошел торнадо. Повреждены несколько домов

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В Херсонской области в селе Ушкалка, которое расположено на берегу Днепра, зафиксировали редкое явление — торнадо.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Никто из людей не пострадал, но к борьбе с последствиями стихии пришлось привлекать полицию. Правоохранители помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и вывозят поваленные деревья. Они будут работать на месте до полного устранения последствий.