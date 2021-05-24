В Киеве с 14 мая началось метеорологическое лето
- Автор:
- Олег Панфилович
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Photo by Dakota Roos on Unsplash
С 14 мая в Киеве наступило метеорологическое лето.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
«Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15 °С в сторону ее повышения произошел 14 мая, что и ознаменовало начало метеорологического лета», — сообщили в обсерватории. Метеорологическая весна началась 13 марта и длилась 62 дня. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.
Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднего показателя. Самое раннее за 141 год наблюдений лето началось в 1996 году — 22 апреля, а самое позднее в 1990 и 2001 годах — 7 июня.
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