В Киеве с 14 мая началось метеорологическое лето

Новости

Photo by Dakota Roos on Unsplash

С 14 мая в Киеве наступило метеорологическое лето.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15 °С в сторону ее повышения произошел 14 мая, что и ознаменовало начало метеорологического лета», — сообщили в обсерватории. Метеорологическая весна началась 13 марта и длилась 62 дня. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднего показателя. Самое раннее за 141 год наблюдений лето началось в 1996 году — 22 апреля, а самое позднее в 1990 и 2001 годах — 7 июня.