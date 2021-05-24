В Британии открыли для посетителей дворец Арандел. Через несколько дней из него украли артефактов более чем на миллион долларов

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David Jones / Flickr

В Великобритании через несколько дней после открытия для публики замка Арандел из него украли исторических сокровищ более чем на миллион фунтов стерлингов (более $1,4 миллиона).

Об этом сообщает BBC.

Среди украденных предметов были золотые четки, которые принесла королева Шотландии Мария на свою казнь в 1587 году, чашки для коронации и другие золотые и серебряные сокровища. Представитель замка Арандел сказал, что эти предметы имеют «бесценное историческое значение».

Sussex police

Замок открылся для публики во вторник, 18 мая. О краже стало известно уже 21 мая в 22:30 — сработала сигнализация.

Представитель замка сказал: «Украденные предметы не имеют значительной денежной ценности, но как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолкского имеют неизмеримо большее и бесценное историческое значение».

Кем была Мария I Стюарт, королева Шотландии?

Мария родилась в 1542 году и стала королевой в детстве, поскольку ее отец умер вскоре после ее рождения — через 6 дней. Однако в 1548 году Марию доставили во Францию, а Шотландией правили регенты (в монархических государствах временно правят вместо монарха).

Wikimedia

В страну она вернулась в 1561 году, чтобы начать свое правление как королева Шотландии, но в 24 года, после шести лет правления была вынуждена отречься от престола. После неудачной попытки вернуть трон Мария бежала в Англию в поисках защиты у своей кузины Елизаветы I. Она по-прежнему оставалась претенденткой на английский престол, что не могло не беспокоить Елизавету I. В Англии Мария находилась под наблюдением в Шеффилдском замке 18 лет.

Агенты католических сил выяснили, что она поддержала идею заговора с целью убийства Елизаветы I. В 1587 году Марию казнили в замке Фотерингей. Ей было 44 года.