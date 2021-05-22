Полиция заблокировала порносайт, на который была ссылка в учебнике по украинскому языку

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Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Правоохранители заблокировали порносайт, на который вела ссылка в учебнике по украинскому языку для 10 класса.

Об этом сообщил автор учебника Александр Авраменко.

Ранее стало известно, что в учебнике по украинскому языку для 10 класса заметили ссылку, ведущую на сайт с порнографией. В учебнике 2018 года авторства Александра Авраменко эту ссылку разместили в конце текста «Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?» на 189 странице.

В учебнике указана ссылка novomirgorod.com — сама она ведет на сайт со «взрослым» контентом. К 2019 году на этом домене был размещен новостной портал города Новомиргород. Вероятно, владельцы не продлили срок действия домена и забросили сайт. Уже в ноябре 2019 портал переехал на домен novomyrgorod.com, а на novomirgorod.com, который указан в учебнике, с осени 2020 года появился порноконтент. Авторы учебника не могли этого предвидеть.