В США продали рукописное письмо Эйнштейна с его наиболее известной формулой

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На аукционе в США продали письмо немецкого ученого Альберта Эйнштейна, в котором он впервые описал свое самое известное открытие — формулу соотношения энергии и массы (E=mc2).

Об этом сообщает BBC.

Письмо продали на аукционе RR Auction за $1,2 миллиона. Одностраничное письмо на немецком языке датировано 26 октября 1946 года и адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории выдающегося ученого. По сообщению агентства Associated Press, это письмо было частью личного архива Зильберштейна, который был продан его потомками.

Специалисты утверждают, что известно только три экземпляра уравнения, написанного собственноручно Эйнштейном.

Уравнение — энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, — изменило физику, доказав, что время не является абсолютным и что масса и энергия эквивалентны.