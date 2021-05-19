Центр Киева перекроют 30 мая из-за марафона. Список улиц, которые закроют для транспорта

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Wyron A / Unsplash

В Киеве 30 мая состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный «Пробег под каштанами» — в связи с чем запретят движение транспорта в центре.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Так, запретят движение с 09:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незавсимости — улица Крещатик — улица Большая Васильковская — улица Саксаганского — улица Владимирская — улица Жилянская — улица Шота Руставели — улица Большая Васильковская — улица Крещатик — Майдан Независимости.

На время проведения «Пробега под каштанами» также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам. Детали сообщат дополнительно.