Окупанти обстріляли Каховський район Херсонщини, є загиблі

Російські військові із реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли селище Горностаївка Каховського району Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
«Російські окупанти з РСЗВ «Град» обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження», — йдеться у повідомленні.
За словами Янушевича, такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. А самі військові росії ховаються по підвалах місцевих жителів.
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