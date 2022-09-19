«Те, що тут відбувається, гірше за ГУЛАГ». Оленівська колонія — головне місце, де тримають українських полонених. З 24 лютого вона стала концтабором і для звичайних засуджених — розповідає один із них

Система в колонії працює таким чином, що увʼязнені не мають шансів дізнатися будь-які новини. Мирослав розповідає, що в Оленівці нічого не знали про обстріл у липні, коли загинули щонайменше 50 полонених. У колонії багато корпусів, у яких утримують людей, вони розкидані на десятки кілометрів. Підслухати розмови наглядачів теж неможливо. У деяких увʼязнених є телефони — це єдиний спосіб дізнатися новини. Телефон є і в Мирослава. Він показав нам скрини новин із пропагандистських каналів: про обстріли з боку ЗСУ, про те, як українська сторона сама ж убиває своїх. Мирослав стверджує, що доступу до іншої інформації в нього немає.

Закрита система колонії призводить до безчинств з боку наглядачів. Увʼязнені фактично не мають доступу до зовнішнього світу і можливості поскаржитися на порушення своїх прав. Цим користуються працівники колонії — наприклад, вони можуть «під настрій» влаштовувати обшуки в камерах. Мирослав каже, що під час обшуків наглядачі часто бʼють людей. І додає, що бої в Україні тільки мотивують бойовиків посилювати репресії.

Окупаційна влада ігнорує будь-які звернення засуджених — їх навіть не реєструють. Це стосується і звернень із проханням перевестися в колонію на території, підконтрольній Україні.

«Один чоловік, який сидить тут довічно, написав листа до «мін’юсту днр» про те, що хоче виїхати в Україну, бо не визнає республіку і судив його український суд, — розповідає Мирослав. — Йому відповіли, що з 1921 року існує Донецько-Криворізька республіка і що живуть вони за її історією. Раніше [до окупації] якщо тут був бунт і люди брали лезо, скло, щоб привернути до себе увагу, адміністрація намагалася щось зробити, бо знала, що приїде начальство і будуть проблеми. Зараз якщо голодуєш, то голодуй, ріжеш — то ріж себе, всім однаково. Те, що тут відбувається, гірше за ГУЛАГ».