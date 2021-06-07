Починається «Євро-2020»! Які зараз карантинні правила? З України можна поїхати на матчі в Європу? Можна, але не на всі, є багато нюансів

З ким і де гратиме збірна України?

Українська збірна потрапила до групи С: її противниками стануть Нідерланди, Австрія і Північна Македонія. Спочатку команда Андрія Шевченка 13 червня зіграє проти Нідерландів у них вдома в Амстердамі, а потім два матчі в Бухаресті — проти македонців 17 червня і проти австрійців 21 червня.

Якщо збірна України вийде з групи, то, залежно від місця, в ⅛ фіналу гратиме в Будапешті, Лондоні, Бухаресті або Глазго. В ¼ фіналу — у Баку, Мюнхені, Санкт-Петербурзі або Римі. Півфінали та фінал вібудуться в Лондоні.

Ага, 8 країн, і вболівальників всюди пустять? Із тестами?

Ні, у різних країнах по-різному.

Нідерланди. Україна поки не входить до переліку «безпечних» країн. Вʼїзд із туристичною метою закрито, це стосується й відвідування спортивних заходів. Не пустять навіть тих, хто поїде автомобілем. Наявність вакцини ролі не грає. Вільно вʼїхати можуть тільки ті, хто офіційно живе на території ЄС, Шенгенської зони або в «безпечних» країнах зі списку. Навіть українських футболістів пустять тільки за наявності зворотного квитка.

Україна поки не входить до переліку «безпечних» країн. Вʼїзд із туристичною метою закрито, це стосується й відвідування спортивних заходів. Не пустять навіть тих, хто поїде автомобілем. Наявність вакцини ролі не грає. Вільно вʼїхати можуть тільки ті, хто офіційно живе на території ЄС, Шенгенської зони або в «безпечних» країнах зі списку. Навіть українських футболістів пустять тільки за наявності зворотного квитка. Румунія. Із 27 травня Україна — у «зеленому» епідемічному списку. Але надати негативний результат ПЛР-тесту все одно доведеться. Підійде і довідка про наявність антитіл (тест має бути зроблений максимум за 14 днів до вʼїзду) або паспорт вакцинації (не менше 10 днів з моменту щеплення). Українці зможуть перебувати в Румунії 72 години, після цього вони можуть здати новий ПЛР-тест, і якщо він буде негативним — залишитися ще на 72 години і відвідати другий матч 21 червня. Порушників відправлять на 14-денний карантин.

Із 27 травня Україна — у «зеленому» епідемічному списку. Але надати негативний результат ПЛР-тесту все одно доведеться. Підійде і довідка про наявність антитіл (тест має бути зроблений максимум за 14 днів до вʼїзду) або паспорт вакцинації (не менше 10 днів з моменту щеплення). Українці зможуть перебувати в Румунії 72 години, після цього вони можуть здати новий ПЛР-тест, і якщо він буде негативним — залишитися ще на 72 години і відвідати другий матч 21 червня. Порушників відправлять на 14-денний карантин. Британія. Україна — у «жовтому» списку країн з епідемічної безпеки. Тобто всі українці, навіть вакциновані, повинні за 48 годин до вʼїзду зробити ПЛР-тест на ковід. І попередньо замовити ПЛР-тест, який зроблять на другий день перебування у країні. Якщо він буде негативним, дозволяється вільно пересуватися країною.

Україна — у «жовтому» списку країн з епідемічної безпеки. Тобто всі українці, навіть вакциновані, повинні за 48 годин до вʼїзду зробити ПЛР-тест на ковід. І попередньо замовити ПЛР-тест, який зроблять на другий день перебування у країні. Якщо він буде негативним, дозволяється вільно пересуватися країною. Угорщина. Вʼїхати можна, якщо у вас є квиток на матч, результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до приїзду, і ви поїдете з країни протягом трьох днів.

Вʼїхати можна, якщо у вас є квиток на матч, результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до приїзду, і ви поїдете з країни протягом трьох днів. Росія. Вʼїзд для футбольних уболівальників відкритий за умови негативного результату ПЛР-тесту й оформлення «Паспорта вболівальника», або Fan ID.

Вʼїзд для футбольних уболівальників відкритий за умови негативного результату ПЛР-тесту й оформлення «Паспорта вболівальника», або Fan ID. Азербайджан. Вʼїзд для уболівальників збірних, які пройшли в ¼ фіналу, дозволять. На кордоні попросять показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до приїзду

Вʼїзд для уболівальників збірних, які пройшли в ¼ фіналу, дозволять. На кордоні попросять показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до приїзду Італія. Вʼїзд для туристів поки закритий.

Вʼїзд для туристів поки закритий. Німеччина. Вʼїзд для туристів поки закритий.

Добре, у країну я потраплю, а на стадіон пустять?

Тут правила теж різні. У Бухаресті та Будапешті на стадіон пустять з тим же негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до матчу. Або з довідкою про вакцинацію, але це непередбачуваний шлях. Між Угорщиною та Україною, наприклад, не існує спеціальної угоди про те, які вакцини країни визнають одна в одної, тому препарат, яким вас прищепили, може не підійти. Краще зробити ПЛР-тест.

Азербайджан і Британія ще не повідомили правила пропуску на стадіон. У Росії обіцяють пускати без тестів, але мірятимуть температуру на вході.

Це остаточна інформація щодо вʼїзду?

Звичайно, ні. Правила вʼїзду до країн регулярно оновлюються і залежатимуть від рівня захворюваності в Україні та Європі. Стежити за ситуацією можна на офіційному сайті ЄС. Правила вʼїзду у країни та проходу на стадіони для вболівальників оновлюються на сайті УЄФА.

Так, а квитки на матчі ще можна купити?

Зараз квитків немає, але вони ще будуть на матчі плей-оф. Якщо збірна України вийде з групи, УЄФА відкриє додаткову квоту квитків для українців на наступні матчі. Крім того, британський уряд планує продавати додаткові квитки на вирішальні матчі турніру в Лондоні. Стежити за ситуацією з квитками можна на сайті УЄФА.