Айтівець вимагав від одеських бізнесменів виконати мовний закон, потрапив у поліцію, потім у ТЦК, потім на полігон, потім у лікарню — і збирає гроші, щоб «врятувати своє життя». Ми з ним поговорили

Мені 28 років. Я киянин і працював у найбільшій українській IT-компанії тестувальником програмного забезпечення. Дванадцятого жовтня я поїхав до свого друга в Одесу. На всіх місцевих закладах і магазинах я побачив російськомовні вивіски. У більшості цих закладів обслуговували теж російською. Мені було дуже неприємно, ніби приїхав у Москву або Пітер, а не в українське місто. Я вирішив це змінити.

Я виходив на вулиці Одеси, фотографував вивіски і контактував з власниками в месенджерах. Я писав їм: у вас російська вивіска, це порушення закону, замініть на українську. Частина власників реагувала спокійно, дякувала за зауваження і змінювала таблички. Деякі ігнорували мої повідомлення. Інші погрожували.

Так зробив власник прокату велосипедів та самокатів на «Котовському» ринку Одеси. Він погрожував і крив мене матом. Я відчув небезпеку і звернувся до поліції. Разом з правоохоронцями ми прийшли на ринок і знайшли власника. У цей момент його працівники вже знімали російськомовні вивіски. Він заявив, що не погрожував мені і я все вигадав. Він видалив нашу переписку в телеграмі, але я зберіг скриншоти і показав їх поліції.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Той самий прокат на «Котовському» ринку Одеси, власник якого, за словами Олександра, погрожував і нецензурно лаявся. Особистий архів Олександра Леоненка / «Бабель»

Поліцейські сказали: бачите, ви зробили зауваження, вивіски знімають, все добре. Запропонували нам потиснути руки, вибачитись один перед одним і на цьому закінчити розбірки. Це був абсурд. Тиснути руку людині, яка мені погрожувала? Я відмовився і поїхав у відділок писати на нього заяву.

Оновлення підписів майстерні після скарг Олександра. Особистий архів Олександра Леоненка / «Бабель»

Наступного дня мені зателефонували з поліції і сказали прийти — нібито для того, щоб іще раз відсканувати мій паспорт. Коли я прийшов, вони сказали: ви перебуваєте у розшуку, тому зараз їдемо в ТЦК, там вам видадуть повістку. Мене повезли примусово. [Ось коментар речниці ГУНП в Одеській області.]

Оголошувати людину в розшук може тільки суд, якщо людина отримала повістку особисто, поставила підпис і після цього не з’явилася до ТЦК. Я повістки не отримував. Тому я не можу вважатися ухилянтом і перебувати у розшуку.

У ТЦК мені повістку не вручили, а одразу відправили на ВЛК. Там лікарі одразу визначили, що я придатний до військової служби. Хоча я маю різні діагнози від психіатра, високий тиск, проблеми з серцем та судинами. Я все це пояснював, але вони не слухали. У ТЦК забрали мій телефон, я не міг ні з ким зв’язатися. Після цього мене бусиком повезли до пункту збору призовників. У дорозі грала російська музика. Я був шокований! В автобусі з українськими військовими грала музика ворога.

Далі я потрапив на військовий полігон. Вісімнадцятого листопада мало розпочатися навчання. Я був там з 13 листопада. Нам дали завдання перекласти бронежилети з одного місця в інше. Вони дуже важкі. Я так натаскався, що в мене піднявся тиск, почала боліти і крутитися голова. Я відчув, що в будь-яку секунду можу втратити свідомість. Сказав про це старшим військовим. Вони відвели мене до медпункту і виміряли тиск. Він був 160 на 110 — для мене це критично. Тому 15 листопада мене відвезли до лікарні. Тут я зараз і знаходжуся. За тиждень мене мають виписати, і я повернусь на полігон.

Через мобілізацію я втратив роботу і зарплату. У мене немає коштів на проживання. До того ж так сталося, що в мене є кредитний борг у 350 тисяч гривень. Кредит накопичувався і зростав останні два роки. Але коли я мав роботу — я його поступово виплачував. Зараз роботодавець сказав, що певні гроші будуть виплачувати, коли я надам їм свій військовий квиток. Військового квитка у мене поки немає, він десь у військовій частині. Тож усі дні після 12 листопада мені ніяк не оплачують.

Я також зараз працюю з адвокатом, щоб оскаржити рішення ВЛК про мою придатність до служби. Його послуги коштують дорого. У мене грошей взагалі немає, тому у себе в інстаграмі я написав, що мені потрібна фінансова допомога. За один день я назбирав близько 25 тисяч гривень.

Але в соцмережах почалась травля: люди подумали, що я збираю на хабар. На мене навіть заяву в поліцію написали, що я шахрай. Обзивають мене ухилянтом, кажуть, що я хочу відкупитися від служби. Це взагалі неправда. Я не така людина, щоб давати хабарі.

Спочатку я не пояснив чітко, навіщо мені гроші. Згодом я написав про це в сторіз. Все одно хейт несеться. Я не приховую свою сексуальну орієнтацію і те, що в мене є хлопець. Тому одні люди звинувачують мене в ухилянтстві, інші в хабарництві, треті поганими словами пишуть про мою орієнтацію, четверті ще про щось. Тисячі людей в соцмережах щохвилини погрожують мені, бажають смерті, звинувачують і принижують. Я доведений до відчаю, не знаю, що мені робити, в мене постійні нервові зриви. Такий психологічний тиск просто неможливо витримати. У мене крутиться і болить голова, стрибає тиск, коле в серці, іноді я втрачаю свідомість. Це дуже важко для мене.