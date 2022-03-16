Международный суд ООН приказал России остановить войну с Украиной

Международный суд ООН обязал Россию прекратить боевые действия на территории Украины до принятия решения по делу о «геноциде».

Соответствующее решение суд вынес в среду.

«Приказ обязателен к исполнению россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет рф в еще большую изоляцию», — прокомментировал это решение президент Владимир Зеленский.

Также суд обязал российскую федерацию гарантировать, что любые военные или регулярные соединения, которые могут управляться ею или поддерживаться, а также любые организации или лица, которые могут косвенно ею контролироваться, не предпринимать дальнейших мер для военной операции. Обеим сторонам приказано воздержаться от действий, усугубляющих ситуацию.

Как пишет «Европейская правда», объявляя решение, судья отметила, что суд имеет юрисдикцию для расследования того, происходит ли геноцид в Украине после иска, поданного Украиной против России. Судья объяснила, что у суда нет доказательств того, что Украина совершает геноцид на своей территории, как утверждала Россия.

Также судья отметила, что сомневается в том, разрешает ли конвенция о предотвращении геноцида односторонние военные действия в другом государстве для предотвращения геноцида.

26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Также Украина подала ходатайство о мерах обеспечения, в которых просила суд ООН приказать России остановить войну в Украине. Именно «геноцидом» населения оккупированного Донбасса владимир путин обосновывает российское вторжение в Украину.