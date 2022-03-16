Генштаб: Потери россии в войне против Украины приближаются к 14 тысячам военных

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал ориентировочные потери российской армии после 20 дней войны против Украины.
Данные размещены на странице Генштаба.
- личный состав — 13 800 человек;
- танки — 430 единиц;
- боевые бронированные машины – 1 375;
- артиллерийские системы — 190;
- реактивные системы залпового огня — 70;
- средства противовоздушной обороны — 43;
- самолеты — 84;
- вертолеты — 108;
- автомобильная техника — 819;
- корабли и катера — 3;
- цистерны с топливом — 60;
- дроны — 11;
- специальная техника — 10.