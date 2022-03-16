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Генштаб: Потери россии в войне против Украины приближаются к 14 тысячам военных

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал ориентировочные потери российской армии после 20 дней войны против Украины.

Данные размещены на странице Генштаба.

  • личный состав — 13 800 человек;
  • танки — 430 единиц;
  • боевые бронированные машины – 1 375;
  • артиллерийские системы — 190;
  • реактивные системы залпового огня — 70;
  • средства противовоздушной обороны — 43;
  • самолеты — 84;
  • вертолеты — 108;
  • автомобильная техника — 819;
  • корабли и катера — 3;
  • цистерны с топливом — 60;
  • дроны — 11;
  • специальная техника — 10.