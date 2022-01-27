Кабмин сократил минимальный срок для получения бустерной дозы до 90 дней

Кабинет Министров сократил минимальный период для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса с 180 до 90 дней.
Соответствующее постановление правительство приняло 19 января.
Отныне бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го до 270-й день после последней прививки. Это касается вакцинации как одним препаратом, так и по смешанной схеме.
Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании COVID-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку — «booster/бустер».
- На 27 января бустерную дозу в Украине получили 271 119 человек, дополнительную — 14 921 человек.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- 19 января Кабинет министров сократил срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса с одного года до 9 месяцев.