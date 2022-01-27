Кабмин сократил минимальный срок для получения бустерной дозы до 90 дней

Кабинет Министров сократил минимальный период для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса с 180 до 90 дней.

Соответствующее постановление правительство приняло 19 января.

Отныне бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го до 270-й день после последней прививки. Это касается вакцинации как одним препаратом, так и по смешанной схеме.