Минздрав одобрил ревакцинацию всеми разрешенными в Украине COVID-вакцинами

Министерство здравоохранения ввело в действие решение оперативного штаба, которым разрешило проведение ревакцинации против COVID-19 любой одобренной в Украине вакциной.

Об этом свидетельствует приказ №26 от 6 января 2022 года обнародованный на сайте Минздрава.

То есть, теперь для ревакцинации от COVID-19 разрешается использовать любые одобренные Украиной препараты.

Также прописана норма, предусматривающая соблюдение 6-месячного интервала после введения последней дозы в первичной вакцинации.