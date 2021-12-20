На суде по делу MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины.
Об этом сообщает голландская газета NU
По данным издания, сегодня прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. Именно этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года.
В своих показаниях он заявлял, что ракета «Бук» якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.
Суд пришел к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, поэтому отказал адвокатам.
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Россия отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. После этого 10 дней заслушивали родственников погибших. Они прямо обвинили Россию во лжи и ответственности за трагедию.