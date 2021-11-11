В ЕС обнаружили еще один редкий побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило еще один редкий побочный эффект после вакцинации препаратом Johnson & Johnson – поперечный миелит.

Об этом пишет Reuters.

Возможное проявление этого серьезного неврологического заболевания было среди причин приостановки исследований на ранних этапах вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, имеющих одинаковую технологию.

Также в своем обновлении побочных эффектов от вакцин эксперты также проанализировали возможное появление синдрома капиллярной утечки после прививки препаратом от Moderna. Сейчас в ЕС зарегистрировали шесть таких случаев, но связь с вакциной до сих пор не установлена.