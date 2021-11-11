В ЕС обнаружили еще один редкий побочный эффект от вакцины Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило еще один редкий побочный эффект после вакцинации препаратом Johnson & Johnson – поперечный миелит.
Об этом пишет Reuters.
Возможное проявление этого серьезного неврологического заболевания было среди причин приостановки исследований на ранних этапах вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, имеющих одинаковую технологию.
Также в своем обновлении побочных эффектов от вакцин эксперты также проанализировали возможное появление синдрома капиллярной утечки после прививки препаратом от Moderna. Сейчас в ЕС зарегистрировали шесть таких случаев, но связь с вакциной до сих пор не установлена.
- 4 октября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило вводить бустерные дозы вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna. После этого страны Скандинавии (Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия) призвали не прививать молодежь вакциной Moderna.
- Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- 10 июля Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов прививок показала 19 случаев заболевания сердца.
- Год назад Moderna объявила окончательные результаты третьей фазы испытаний своей вакцины. Они доказали ее эффективность в 94,1%. Вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней и не терять своих свойств.