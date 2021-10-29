В Нидерландах в ботсаду отцвело растение в виде пениса. Впервые за 24 года в Европе

В Нидерландах в ботаническом саду Лейденского университета отцвело редкое растение фаллической формы («пенисное растение»). Это третий раз, когда этот вид цвел в Европе, последний раз — в 1997 году. О завершении цветения ботсад сообщил в Instagram 29 октября. «Главный вопрос: как поживает Amorphophallus decus-silvae? Как видите, он официально закончил цветение и скоро рухнет», — отметили ботаники.

Шестилетнее растение в виде полового члена — научное название которого Amorphophallus decus-silvae — выращивал садовый волонтер Рудмер Постма. Персонал сада впервые заметил бутон цветка в середине сентября, и через чуть больше месяца бутон стал около полметра в высоту, а стебель достигал 2 метров в высоту. Расцвело растение 19 октября. В ботсаду отметили, что немногие ботанические сады имеют в своей коллекции Amorphophallus decus-silvae, что делает цветение растения особенно редкими.