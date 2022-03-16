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Генштаб: Потери россии в войне против Украины приближаются к 14 тысячам военных

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Шмаков Валерий / УНИАН

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал ориентировочные потери российской армии после 20 дней войны против Украины.

Данные размещены на странице Генштаба.