Власти Израиля заявили о крупнейшей в своей истории кибератаке на правительственные сайты

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Markus Spiske / Unsplash

Власти Израиля сообщили о самой масштабной в истории страны кибератаке на правительственные сайты.

Об этом пишет Haaretz.

В результате DDOS-атаки перестали функционировать сайты министерств внутренних дел, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения, как и сайт канцелярии премьер-министра.

Национальное киберуправление объявило чрезвычайное положение, чтобы изучить масштабы убытков. Одновременно идет проверка критической инфраструктуры, такой как энергетические и водные компании, чтобы выяснить, не подверглись ли они атакам.

Специалисты утверждают, что от атаки пострадали сайты на домене .gov.il, который используется для всех правительственных страниц, за исключением тех, которые связаны со сферой обороны. Пока телекоммуникационные компании работают над тем, чтобы возобновить работу сайтов.