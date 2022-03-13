Украина заняла второе место в командном зачете Паралимпиады. Это лучший результат за всю историю выступлений украинцев

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China News Service / Contributor

Сборная Украины завершила зимние Паралимпийские игры в Пекине на втором месте в медальном зачете.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Паралимпиады.

Украинские спортсмены выиграли 29 медалей: 11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Сборную в двух видах спорта (биатлоне и лыжных гонках) представляли 29 спортсменов. Таким образом, украинские спортсмены показали лучший результат на зимних Паралимпиадах, начиная с 1998 года.