Украинские разведчики обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов
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- София Телишевская
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Разведчики Главного управления разведки Министерства обороны Украины обезвредили в Киеве группу чеченских диверсантов, которые передвигались по городу на автомобиле скорой помощи.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Только что доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была часть расстреляна, часть задержана группа чеченских диверсантов, передвигавшихся по Киеву на автомобиле скорой помощи», — написал Геращенко.