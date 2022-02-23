Рада разрешила правительству в течение 3 месяцев выделять дополнительные средства на оборону из любых секторов
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- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховная Рада Украины практически единогласно разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства любой статьи госбюджета на защиту и оборону.
Соответствующее решение поддержали 347 депутатов.
Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для увеличения расходов на национальную безопасность и оборону.
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