Рада разрешила правительству в течение 3 месяцев выделять дополнительные средства на оборону из любых секторов

Новости

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада Украины практически единогласно разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства любой статьи госбюджета на защиту и оборону.

Соответствующее решение поддержали 347 депутатов.

Закон гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для увеличения расходов на национальную безопасность и оборону.