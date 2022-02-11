Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против канала «Наш»

Новости

Facebook / НАШ

Совет национальной безопасности и обороны ввел сроком на 5 лет санкции против телеканала «Наш».

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов объявил на брифинге после заседания в пятницу, 11 февраля.

Санкции ввели на основании представления Службы безопасности Украины. Их ввели в отношении компании «Наша Прага»(занимается продакшном), «Наш 24» (дает в аренду компьютеры и технику), «Наш 365» (также дает в аренду технику) и компании, которая владеет этими компаниями и находится на Кипре в городе Лимасол.

Телеканал «НАШ», согласно открытым данным, принадлежит семье бывшего народного депутата «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. По данным СМИ, юридическое лицо телеканала принадлежит компании «Наша Прага», которой владеет кипрская компания Demosena Investments Ltd. Ее конечным владельцем является отец экс-нардепа — Владимир Мураев.