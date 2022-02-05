В Украине выявили более 42 тысяч новых случаев коронавируса, вакцинировали — 76 тысяч человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Adam Niescioruk / Unsplash
За прошедшие сутки в Украине выявили 42 533 подтвержденных случая коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В больницы попали 3 918 человек, от осложнений скончались 185 пациентов. Побороть недуг удалось 9 628 жителям страны.
За все время пандемии в Украине заболели 4 256 208 человек. Осложнения болезни привели к смерти 101 168 больных, выздоровели — 3 669 979 человек.
Также за прошедшие сутки 76 350 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу — 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу — 23 673 человека.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 15 442 559 человек, из них первую дозу — 15 442 557 человек, две дозы — 14 758 350 человек, дополнительную дозу — 20 040 человек, бустерную дозу — 444 730 человек.
- В Украине за сутки 3 февраля было выявлено 43 778 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем с начала пандемии весной 2020 года.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Его эпицентр – западные области. Предыдущее рекордное суточное количество заболевших зафиксировали 2 февраля — 39 620 случаев.
- Национальная академия наук прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.