В Днепропетровской области задержали нацгвардейца, который расстрелял пятерых человек и скрылся с оружием

Новости

В Днепропетровской области правоохранители задержали 21-летнего военного Национальной гвардии Артема Рябчука, который накануне расстрелял пять человек: четырех сослуживцев и одну женщину (она была контролером КПП).

Об этом в день инцидента, 27 января, сообщил мэр Днепра Борис Филатов, а также министр внутренних дел Денис Монастырский.

Парня задержали в городе Подгородное, автомат Калашникова был при нем.

Министр Монастырский отметил, что Артем Рябчук понесет «строжайшую ответственность», а также, по приказу министра, создадут комиссию, которая будет изучать обстоятельства, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего. Также комиссия изучит обстоятельства, при которых Рябчук проходил военную медицинскую комиссию, а также его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы — «в том числе кадровые».

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что в первую очередь будут изучать вопрос, не подвергался ли военный психологическому давлению в коллективе.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и завил, что ожидает от правоохранителей информацию о мотивах Артема Рябчука, о том, как этот инцидент стал возможным, и «обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время».