Минздрав одобрил ревакцинацию всеми разрешенными в Украине COVID-вакцинами

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Министерство здравоохранения ввело в действие решение оперативного штаба, которым разрешило проведение ревакцинации против COVID-19 любой из одобренных в Украине вакцин.

Об этом свидетельствует приказ № 26 от 6 января 2022 года, обнародованный на сайте Минздрава.

Теперь для ревакцинации от COVID-19 разрешается использовать любые одобренные Украиной препараты.

Также прописана норма, предусматривающая 6-месячный интервал после введения последней дозы первичной вакцинации.