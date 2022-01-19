Минздрав одобрил ревакцинацию всеми разрешенными в Украине COVID-вакцинами
- Автор:
- София Телишевская
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Министерство здравоохранения ввело в действие решение оперативного штаба, которым разрешило проведение ревакцинации против COVID-19 любой из одобренных в Украине вакцин.
Об этом свидетельствует приказ № 26 от 6 января 2022 года, обнародованный на сайте Минздрава.
Теперь для ревакцинации от COVID-19 разрешается использовать любые одобренные Украиной препараты.
Также прописана норма, предусматривающая 6-месячный интервал после введения последней дозы первичной вакцинации.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.