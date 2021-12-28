ГБР возбудило два дела против экс-замглавы МВД Гогилашвили — за возможную служебную подделку и превышение полномочий
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- Алексей Ярмоленко
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Каролина Ускакович / «Бабель»
Государственное бюро расследований возбудило два уголовных дела против бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили. Они касаются возможной служебной подделки и превышения полномочий.
Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Дмитрий Разумков.
«По инициативе МФО «Розумна політика» Государственное бюро расследований приступило к досудебному расследованию по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебной подделки по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области», — отметил он.
Разумков также прикрепил документы ГБР и Офиса генерального прокурора с подтверждением этой информации.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах произошедший 24 ноября этого года инцидент. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обругал патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский спокойно объяснял, что выполняет свои должностные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действующий паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позже сообщил, что написал заявление на увольнение и признал себя виновным.