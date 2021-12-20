На суде по делу MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе

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Pierre Crom / Contributor

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины.

Об этом сообщает голландская газета NU

По данным издания, сегодня прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. Именно этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года.

В своих показаниях он заявлял, что ракета «Бук» якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.

Суд пришел к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, поэтому отказал адвокатам.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.