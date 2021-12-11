Замглавы МВД устроил разборки на блокпосту в Донецкой области. Его хотят отстранить

Новости

Каролина Ускакович / «Бабель»

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области. За это его хотят отстранить от должности.

Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале «Остання крапля».

На этом видео правоохранители пытаются объяснить, почему остановили автомобиль замминистра, и проверить документы, но Гогилашвили возмущается, что они не знают, кто он такой.

«Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, бл*, тратить время и объяснять тебе, что я заместитель министра!» — говорил Гогилашвили.

На это видео уже отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности, и инициировал внутреннее расследование.

«Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы», — подчеркнул глава МВД.