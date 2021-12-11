Замглавы МВД устроил разборки на блокпосту в Донецкой области. Его хотят отстранить
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Каролина Ускакович / «Бабель»
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области. За это его хотят отстранить от должности.
Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале «Остання крапля».
На этом видео правоохранители пытаются объяснить, почему остановили автомобиль замминистра, и проверить документы, но Гогилашвили возмущается, что они не знают, кто он такой.
«Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, бл*, тратить время и объяснять тебе, что я заместитель министра!» — говорил Гогилашвили.
На это видео уже отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что хочет отстранить Гогилашвили от должности, и инициировал внутреннее расследование.
«Из-за событий на блокпосту в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы», — подчеркнул глава МВД.
- На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года и сразу на должность заместителя министра Арсена Авакова. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме этого, жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.