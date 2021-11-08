Александр Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа»

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Слуга Народа / Facebook

Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа». Об этом пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в понедельник, 8 ноября.

Корниенко хочет глубже сосредоточиться на реформе работы парламента. В ноябре пройдет съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

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