Александр Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Слуга Народа / Facebook
Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга народа». Об этом пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в понедельник, 8 ноября.
Корниенко хочет глубже сосредоточиться на реформе работы парламента. В ноябре пройдет съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.
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- 19 октября 2021 года Рада избрала Корниенко первым вице-спикером парламента. В этой должности он заменил Руслана Стефанчука, который стал главой Рады вместо Дмитрия Разумкова.