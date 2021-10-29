В Нидерландах в ботсаду отцвело растение в виде пениса. Впервые за 24 года в Европе

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Hortus botanicus Leiden / Facebook

В Нидерландах в ботаническом саду Лейденского университета отцвело редкое растение фаллической формы («пенисное растение»). Это третий раз, когда этот вид цвел в Европе, последний раз — в 1997 году.

О завершении цветения ботсад сообщил в Instagram 29 октября.

«Главный вопрос: как поживает Amorphophallus decus-silvae? Как видите, он официально закончил цветение и скоро рухнет», — отметили ботаники.

Шестилетнее растение в виде полового члена — научное название которого Amorphophallus decus-silvae — выращивал садовый волонтер Рудмер Постма. Персонал сада впервые заметил бутон цветка в середине сентября, и через чуть больше месяца бутон стал около полметра в высоту, а стебель достигал 2 метров в высоту. Расцвело растение 19 октября.

В ботсаду отметили, что немногие ботанические сады имеют в своей коллекции Amorphophallus decus-silvae, что делает цветение растения особенно редкими.

Hortus botanicus Leiden / Facebook

Растение-пенис произрастает в Индонезии и требует очень теплой и влажной среды, поэтому его трудно выращивать в Европе. Но его резкий запах (типа гниющей плоти) помогает садоводам предсказать, когда растение зацветет. Это происходит в две стадии: фаза женского цветения и мужского. Во время фазы женского цветения белая фаллосообразная часть цветка (кочан) нагревается и испускает вонь. Мухи и другие опылители любят этот запах и направляются к растению. Затем начинается мужская фаза: растение производит пыльцу, которой покрываются мухи. После цветения покрытые пыльцой мухи летят на другую «трапезу». Если повезет, они сядут на еще один Amorphophallus decus-silvae, который затем опылят. Поскольку в ботсаду Лейденского университета нет другого «пенисного растения», сотрудники собирают пыльцу, чтобы использовать ее позже или отправить в другие ботанические сады.