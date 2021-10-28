ООН выпустила ролик с динозавром, который предупреждает людей о вымирании из-за изменения климата
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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YouTube / ООН
Организация Объединенных Наций выпустила ролик с динозавром Фрэнки, который опасается, что человечество не справится с изменением климата и повторит судьбу динозавров — исчезнет с Земли.
Это часть новой кампании ООН под названием «Не соглашайтесь на вымирание». Выступая с трибуны, динозавр советует человечеству не искать оправдания, а изменить свое поведение.
Ролик начинается с того, что в зал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке врывается динозавр. На глазах у дипломатов Фрэнки поднимается на трибуну: «Ну, у нас хотя бы был астероид, а какое оправдание у вас?»
Выпуск ролика сопровождает публикация данных, которые вызывают у экологов тревогу: человечество ежегодно тратит $423 миллиарда на субсидирование ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы, чтобы обеспечить каждого жителя планеты вакциной от коронавируса. Кроме того, она втрое превышает сумму, необходимую ежегодно для полной ликвидации бедности.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и еще более разрушительные наводнения, чем те, что сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на один градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.
- В начале августа 2021 года ООН обнародовала доклад Межправительственной группы экспертов по вопросам климата. В документе указывается, что изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным. Некоторые из тенденций уже необратимы.