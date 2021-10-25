Правительство опубликовало порядок отстранения от работы невакцинированных чиновников и педагогов

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Ted Eytan / Flickr

Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы людей из перечня профессий, которым обязательно надо прививаться от коронавируса, но которые этого не сделали.

Соответствующее постановление правительство опубликовало 25 октября.

Обязательная вакцинация для чиновников и педагогов вводится с 7 ноября, отстранять начнут с 8 ноября.

Руководители организаций и госучреждений отвечают за то, чтобы отстранять от работы работников, которые отказываются прививаться — кроме тех, у кого есть абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации, которые подтверждены медицинским заключением.

Отстранять будут приказом, о его выдаче должны сообщить работнику. Зарплату в период отстранения платить не будут. Весь срок отстранения — «пока не устранят причины, которые его обусловили» (то есть пока не вакцинируются).

Правительство ссылается на статью 46 Кодекса законов о труде Украины: она позволяет отстранять работника, который отказывается от обязательных медицинских осмотров, и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Также решение об отстранении работников правительство обосновывает частью 2 статьи 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней»: работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к заражению и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения они отстраняются от выполнения работы. Перечень профессий устанавливает Минздрав.

Напомним, что с 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.