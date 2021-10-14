В Киеве на Марш ко Дню защитников и защитниц собрались сотни людей, большинство из них военные и ветераны

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Евгений Спирин / «Бабель»

В четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины сотни военных и ветеранов пройдут маршем по центру Киеву. Всего в этот день запланированы три массовые акции.

Об этом сообщили в эфире «Еспресо. ТV».

Первую акцию, собственно, марш военных и ветеранов организовал «Рух ветеранів», вторую под названием «Марш нации» — «Национальный корпус», а третья посвящена 79-летию со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Предварительно, все участники акций будут идти по одному маршруту — от парка Шевченко, где продолжается сбор, до Майдана Незалежности.

В то же время в «Национальном корпусе» не исключают, что после этого колонна отправится к Офису президента, где участники выдвинут свои требования главе государства. В частности, речь идет о требовании не проводить выборы на временно оккупированных территориях, пока они не перейдут под контроль Украины, а также об осуждении «формулы Штайнмайера».

Старт маршей запланирован на 14:00, перед этим состоится вече.