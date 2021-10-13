В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на«экстремистские» Telegram-каналы
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Беларуси ввели уголовную ответственность для интернет-пользователей, подписанных на «экстремистские» Telegram-каналы.
Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси.
Ведомство сообщило, что 12 октября Совет министров Беларуси принял постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», регламентирующее порядок реализации положений Закона «О противодействии экстремизму».
«Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до 7 лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования», — сообщили в ГУБОП.
Там добавили, что экстремистскими формированиями будут признавать «незарегистрированные группы граждан, осуществляющие экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях».
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