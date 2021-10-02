Отставка Разумкова: спикер предложил «Слуге народа» встретиться 4 октября и обсудить претензии

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции «Слуга народа» на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Об этом в Faсebook написала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Она опубликовала письмо спикера в адрес главы фракции «слуг» Давида Арахамия и членов объединения. Разумков приглашает депутатов «в связи с поступлением письма за подписью Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве Разумкова из-за неудовлетворительной работы на посту».

Спикер предлагает провести встречу в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале здания Верховной Рады.

При этом в субботу стало известно, что фракция «Слуги народа», которая проводит собрание в Трускавце, начала собирать подписи за отставку Разумкова.