«Знаю этих людей лет 20». Татаров рассказал, почему праздновал день рождения с силовиками, которые связаны с его делом

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал «Бабелю» расследование журналистов проекта «Схемы» об участии в праздновании его дня рождения правоохранителей, свзанных с его делом.

«Большинство людей, с которыми я общаюсь, я знаю лет 20, а может и больше. Круг общения не меняю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается», — сказал Татаров.

Уже в комментарии журналисту «Радио Свобода» он ответил, что упомянутые сотрудники правоохранительных органов не причастны к его делу, а сам он координирует направление сотрудничества Офиса президента только с Офисом генерального прокурора.

В начале сентября журналисты проекта «Схемы» выяснили, что на дне рождения Татарова присутствовал заместитель главы Национальной полиции и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Его теща владеет несколькими объектами недвижимости в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы по делу «Укрбуда», подозреваемым по которому проходит Татаров.

Татарова подозревают в том, что в 2017 году, когда он работал юристом «Укрбуда», он был причастен к передаче взятки чиновнику криминалистического учреждения МВД. Главный подозреваемый по делу — экс-нардеп Максим Микитась — ранее заявлял, что именно Цуцкиридзе помогал Татарову решать проблемы «Укрбуда» с Министерством внутренних дел.

Также среди гостей на празднике был заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, передавший дело Татарова из НАБУ в СБУ. Кроме того, на празднование пришли бывшие и действующие чиновники правоохранительных органов.