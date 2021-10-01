Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

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В Грузии в пятницу, 1 октября, задержали бывшего президента страны Михеила Саакашвили. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время пресс-подхода.

Саакашвили находится под стражей, его перевели в СИЗО.

«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии», – сказал премьер.

Как именно его задержали — пока неизвестно, также как и то, в каком СИЗО он находится (СМИ пишут, что в столице Тбилиси).

Отметим, что утром 1 октября Саакашвили сообщил, что прилетел в город Батуми, однако правоохранители заявляли, что он официально не пересекал государственную границу и убеждали, что он находится в Украине в городе Трускавец.

Дела против Саакашвили в Грузии

Экс-президент Грузии покинул страну в 2013 году. Против него на родине возбуждено четыре уголовных производства, по двум из них есть приговоры.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий. Суд установил, что в 2005 году Саакашвили на посту президента приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд также признал Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил ему 3 года лишения свободы. Суд установил, что президент в 2009 году незаконно помиловал четырех полицейских, которые отбывали тюремный срок за убийство сотрудника банка.