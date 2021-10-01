«Слуги» начали прибывать в Трускавец. Журналистов к ним не пускают

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«Бабель»

Утром в пятницу, 1 октября, в Трускавец начали прибывать народные депутаты из фракции «Слуга народа», которые здесь проведут выездное заседание. Охрана одного из отелей, в котором они должны поселиться, не дает журналистам пройти в лобби и пообщаться со «слугами».

Об этом сообщает корреспондентка «Бабеля» Мария Жартовская. Утром 1 октября в Трускавец на поезде прибыла первая группа нардепов из около 50 человек. Их должны расселить в трех отелях: «Миротель», Rixos-Prykarpattya и «Лесная песня». Многие «слуги» добираются в Трускавец самостоятельно, поэтому приедут туда несколько позже.

Когда же журналисты приехали снимать процесс заселения в «Миротель», охрана не пустила их в здание без объяснения причин. На прямой вопрос, связано ли это с приездом «слуг», администрация не ответила. При этом охрана не препятствует съемке.

Позже управляющая «Миротелем» Елена Геращенко объяснила запрет тем, что компания-организатор не согласовала присутствие журналистов в отеле.

По информации «Бабеля», именно в отеле «Миротель» будет жить большинство нардепов. Сама выездная фракция 1 и 2 октября пройдет в конференц-зале Rixos-Prykarpattya. Президент Владимир Зеленский приедет на мероприятие на один день — 2 октября.

В эти дни на территорию Rixos-Prykarpattya пускают только гостей отеля и аккредитованных журналистов, а рядом дежурят бойцы Нацгвардии.

Как сообщил «Бабелю» один из нардепов, поездку в Трускавец они оплачивают самостоятельно. «Все за свои деньги. От фракции, при необходимости, помощь в бронировании билетов», — сказал он.

Стандартный одноместный номер, без завтрака, в «Миротеле» сейчас стоит 3 090 грн, двухместный — 3 730 грн. Цена люкс стартует от 6 200 грн.

В Rixos-Prykarpattya, где по информации «Бабеля», остановится руководство Офиса президента, самый дешевый одноместный номер обойдется в 2 840 грн.

Цены на номер в отеле «Лесная песня» стартуют от 1 080 грн.