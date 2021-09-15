Правительство приняло постановление о растаможивании автомобилей через «Дію»

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Nabeel Syed / Unsplash

Кабинет министров поддержал возможность растаможивания автомобилей через приложение «Дія».

Об этом сообщает «Суспільне».

«Данный пункт проработан, был к нему ряд замечаний на правительственном комитете. Мы договорились его доработать в течение трех дней с соответствующими нормами по отложению времени вступления в силу отдельных пунктов данного постановления до момента принятия и введения в действие соответствующего законодательства», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль

Координировать этот проект будет Министерство цифровой трансформации. «Постановление даст старт реализации такого экспериментального проекта. Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление вашего авто в автоматическом режиме», — пояснил глава правительства. По его словам, оплатить сбор можно будет онлайн.