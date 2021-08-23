В Киеве на дроне подняли в небо государственный флаг рекордного размера

Новости

В День государственного флага в небе над Киевом подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 квадратных метров.

Об этом сообщают организаторы акции — Dronarium Украины.

Акцию «Украина вместе» провели к 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины. В дальнейшем этот флаг пролетит над Украиной.

Так организаторы решили объединить украинцев от запада до востока, с севера на юг узнаваемым символом нации — украинским флагом.

Рекорд зафиксировали представители Национальнрого реестра рекордов Украины — «Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном».

Напомним, ко Дню государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.