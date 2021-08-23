В Киеве на дроне подняли в небо государственный флаг рекордного размера
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
В День государственного флага в небе над Киевом подняли самый большой флаг в Украине площадью 309 квадратных метров.
Об этом сообщают организаторы акции — Dronarium Украины.
Акцию «Украина вместе» провели к 30 годовщине Дня флага и Дня Независимости Украины. В дальнейшем этот флаг пролетит над Украиной.
Так организаторы решили объединить украинцев от запада до востока, с севера на юг узнаваемым символом нации — украинским флагом.
Рекорд зафиксировали представители Национальнрого реестра рекордов Украины — «Самая большая площадь флага Украины, поднятого дроном».
Напомним, ко Дню государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.
- Официально государственным символом Украины сине-желтый флаг стал 18 сентября 1991 года — в этот день президиум Верховной Рады принял соответствующее постановление. День государственного флага Украины установлен указом Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
- В 2009 году Виктор Ющенко внес в указ изменения, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага по всей Украине в этот день.