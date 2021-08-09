СБУ задержала в Одессе партию кокаина на $10 млн. Организаторы контрабанды — члены итальянской мафии
- Автор:
- Олег Панфилович
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СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе канал контрабанды оптовых партий наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время спецоперации в Одессе задержали троих организаторов наркобизнеса. У злоумышленников изъяли почти 60 кг кокаина на $10 млн по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций «Ндрангета».
Сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабандный «товар» злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами из одной из южноамериканских стран.
Во время углубленного таможенного досмотра груза в одесском торговом порту правоохранители обнаружили брикеты с кокаином. После этого сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.
Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали «встретить» нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.
- В Италии начался один из крупнейших в ее истории судебных процессов над представителями мафии. На скамье подсудимых — более 320 обвиняемых в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и кражах. Дело касается клана «Ндрангета».
- В Италии наиболее активными и опасными являются три мафиозные группы: калабрийская «Ндрангета», сицилийская «Коза ностра» и неаполитанская «Каморра». Именно «Ндрангету» сейчас называют самой сильной группировкой, занимающейся перевозкой наркотиков из Латинской Америки, однако ее влияние падает из-за масштабных уголовных дел и увеличения количества информаторов внутри группы.