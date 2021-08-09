СБУ задержала в Одессе партию кокаина на $10 млн. Организаторы контрабанды — члены итальянской мафии

Новости

СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе канал контрабанды оптовых партий наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время спецоперации в Одессе задержали троих организаторов наркобизнеса. У злоумышленников изъяли почти 60 кг кокаина на $10 млн по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций «Ндрангета».

Сотрудники СБУ получили информацию о том, что участники группировки планируют нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков. Контрабандный «товар» злоумышленники скрыли в грузовом контейнере с фруктами из одной из южноамериканских стран.

Во время углубленного таможенного досмотра груза в одесском торговом порту правоохранители обнаружили брикеты с кокаином. После этого сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика.

Одновременно на территории одного из промышленных рынков Одесской области правоохранители задержали еще двух участников наркогруппировки. Они планировали «встретить» нелегальный груз для его последующей переправки в Евросоюз.