Украинка Старикова выиграла серебро Олимпиады в соревнованиях на велотреке

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Украинка Елена Старикова завоевала серебряную медаль олимпийских соревнований по велоспорту.

В индивидуальном спринте Старикова сумела в полуфинале победить трехкратную чемпионку мира и бронзовую медалистку Олимпиады-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако во встрече за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Украина на этой Олимпиаде завоевала 19 медалей: одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), шесть серебряных медалей и 12 бронз.

5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Также серебряную медаль завоевали каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук. Также серебряную медаль завоевал боксер Александр Хижняк.

Бронзу завоевали: дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрельцы из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем и теннисистка Элина Свитолина. Еще две бронзы принесли украинские борцы Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в синхронном плавании выиграли Анастасия Савчук и Марта Федина. Также бронзовую медаль получила каноистка Людмила Лузан. Еще по бронзе принесли Украине каратист Станислав Горуна и команда по синхронному плаванию.

7 августа Украина получила еще одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Ее завоевала Ярослава Магучих в прыжках в высоту.