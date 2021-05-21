В Японии во время движения поезда машинист вышел из кабины в туалет. Теперь ему грозит наказание

Пекельце

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В Японии машинисту скоростного поезда грозит дисциплинарное наказание за то, что он на несколько минут вышел из кабины, чтобы сходить в туалет, а управление поездом поручил кондуктору без опыта и прав на это. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в воскресенье 16 мая утром, когда поезд ехал в центральную префектуру Сидзуока. 36-летний водитель попросил кондуктора, у которого не было водительского удостоверения, управлять поездом, который двигался со скоростью 150 км/ч. Водитель потом объяснил, что у него разболелся живот, и ему срочно нужно было воспользоваться туалетом. На месте его не было где-то три минуты.

На тот момент в вагонах находилось 160 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожная компания сообщила о ситуации власти и извинилась.

В правилах железнодорожной компании JR Central указано, что при плохом самочувствии водители должны обращаться в командный центр транспорта. Им также разрешено попросить кондуктора взять на себя управление, но только при наличии у кондуктора водительского удостоверения. Этому же водителю и кондуктору грозят дисциплинарные взыскания.

Известно, что железные дороги Японии строго придерживаются высоких стандартов безопасности и железнодорожные аварии случаются редко. Последний крупный инцидент произошел в 2005 году, когда поезд сошел с рельсов в западном городе Амагасаки, в результате чего погибли 107 человек. The Shinkansen — это сеть сверхскоростных поездов Японии, которая ни разу за свою 57-летнюю историю не попали в аварию.