В России заявили о серийном производстве боевых роботов, которые могут самостоятельно воевать

Пекельце

В России начали производить боевых роботов с искусственным интеллектом.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на марафоне «Новые знания».

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которые действительно можно показывать в фантастических фильмах. Они в состоянии самостоятельно воевать на поле боя», — сказал он.

Кроме этого, российский министр рассказал про лазерных комплексы.

«20 лет назад лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то боролся. А сегодня это реальность — лазерные комплексы «Пересвет» стоят на вооружении Воздушно-космических сил России. Причем они имеют большой потенциал, и уже будучи в войсках, несмотря на это, постоянно развиваются и совершенствуются», — отметил Шойгу.

По его словам, также в России разрабатывают новейшее вооружение.

«Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», — добавил глава Минобороны РФ.