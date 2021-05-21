Канадские артиллеристы под «кайфом» провалили боевые стрельбы. Сослуживица скормила им кексы с марихуаной

Пекельце

Cpl. Genevieve Lapointe / DND Canada

В Канаде военный трибунал будет судить военнослужащую Челси Когсвелл за срыв учений и раздачу кексов с марихуаной сослуживцам. Она скормила кексы целой артиллерийской батарее, из-за чего все расчеты во время стрельб были под «кайфом».

Об этом сообщает CTV News.

Когсвелл предъявили обвинения по 18 пунктам, среди которых распространение ядовитых веществ, нарушение дисциплины и недостойное поведение.

Инцидент произошел в 2018 году во время трехнедельных учений на базе 5-й Канадской дивизии «Гейджтаун». В этот время Когсвелл работала в столовой армейского центра. По версии следствия, она приготовила кексы с марихуаной и выдала их артиллерийскому подразделению. О начинке артиллеристы не знали.

В протоколах суда указано, что все члены батареи W во время стрельб чувствовали вялость, сухость во рту и паранойю. Батарея не смогла отработать элементарные упражнения. «Трезвым» был только один боец, который в тот день отказался от кекса.

В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда военнослужащий столкнулся с обвинениями за распространение марихуаны коллегам без их согласия.

Когсвелл пока остается на службе. Судить ее будут в августе.