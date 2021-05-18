Черниговский аграрий построил себе усыпальницу за $3 миллиона. Планирует пускать туда всех желающих, «когда будет в раю»

Пекельце

Суспільне

Аграрий, генеральный директор черниговского сельскохозяйственного предприятия «Земля и воля» Леонид Яковишин, который имеет звание Героя Украины, построил персональную усыпальницу за $3 миллиона. Строительство длилось 10 лет.

Об этом сообщает «Суспільне» и публикует кадры сооружения.

Яковишин рассказал, что строительство уже на финальном этапе, за основу он брал мавзолей Наполеона. По его словам, внутри размещены копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет.

«Проект мавзолея — полностью моя задумка. [...] Он будет открыт каждый день — с 10:00 до 17:00, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — рассказал Яковишин журналистам, добавив, что бальзамировать его не будут.

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В предыдущих интервью аграрий рассказывал, что строительство мавзолея обошлось ему в $3 миллиона. Кроме всего прочего, там есть четыре его позолоченные скульптуры — в 20 лет, 40, 60 и 80 лет. Сам саркофаг стоит $150 тысяч и весит 23 тонны.

«До того, как я пойду на небеса, я хочу сдавать его в аренду», — рассказал Яковишин. На уточняющий вопрос журналиста, говорит ли он это всерьез, аграрий ответил: «Сутки там побыть, пожалуйста, — $500».