Пекельце

US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

В США бывшего спецназовца Питера Деббинса приговорили к 15 годам заключения за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщает Euronews.

Адвокаты Деббинса утверждали, что бывший «зеленый берет» нанес государству минимальный ущерб и что российские агенты его шантажировали, угрожая разоблачить его однополые связи. На суде Деббинс принес своего рода извинения, подчеркнув, что стал жертвой Главного разведуправления Минобороны РФ.

Отношения Деббинса с российской разведкой начались в 1996 году и длились 15 лет. Тогда он посетил Россию, где и был завербован. В последующие годы он предоставил подробную информацию о деятельности своего подразделения спецназа за рубежом и данные сослуживцев.

Согласно материалам дела, Деббинс в свое время отказался от оплаты в $1000 за секретные данные, однако принял бутылку коньяка и комплект российской военной формы.